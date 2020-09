Radio-Canada donne son 90 %

Malgré une pandémie ayant stoppé la quasi-totalité des tournages pendant plusieurs mois, ICI Télé présente une grille d’automne complète, composée à 90 % de contenus inédits produits ici à heure de grande écoute.

La direction de Radio-Canada était particulièrement fière de partager ce chiffre durant son lancement de programmation virtuel, lundi. En d’autres termes, la COVID-19 n’a pas forcé le diffuseur public à acheter des séries étrangères ou à déterrer de vieux téléromans pour remplir sa grille 2020-2021 entre 19 h et 22 h.

En point de presse, la directrice générale des programmes de Radio-Canada, Dany Meloul, a indiqué qu’il s’agissait du résultat d’un travail fastidieux effectué depuis mars. « Une fois qu’on a réussi à redémarrer les plateaux de variétés, ça nous a redonné des ailes pour tout le reste », a-t-elle déclaré.

Trois départs annoncés

Côté fictions, le menu donne l’impression qu’on traverse une année comme les autres.

Cet automne, ICI Télé servira de nouveaux épisodes de District 31, Une autre histoire, 5e rang, Toute la vie et Discussions avec mes parents aux téléspectateurs, en plus d’offrir Fragile et C’est comme ça que je t’aime, deux productions qu’on trouvait en exclusivité sur ICI Tou.tv Extra jusqu’ici.

Cet hiver, ce sera au tour des Pays d’en haut (Séraphin a-t-il survécu au coup de feu qu’il a reçu ?), Faits divers (avec un Éric Bruneau méconnaissable) et Trop de reprendre l’antenne... pour une dernière fois. Ces trois séries tireront leur révérence après respectivement six, quatre et trois saisons, a confirmé Radio-Canada.

C’est également à partir de janvier qu’ICI Télé diffusera La Maison-Bleue (une suite est confirmée) et Les mecs, une offrande de l’auteur des Parent, Jacques Davidts, réalisée par Ricardo Trogi (1981). Prometteuses, les premières images laissent présager une série dans l’air du temps.

Reportés en raison du coronavirus, les tournages de L’œil du cyclone, cette nouvelle comédie à sketches avec Julie Le Breton, Véronique Cloutier et Patrick Hivon, débuteront bientôt, a révélé le réseau.

Guy A. en direct

Autres observations en vrac : Tout le monde en parle conservera sa formule en direct à compter du dimanche 27 septembre. La grille de jour a été bonifiée avec l’arrivée de Savourer (avec Geneviève O’Gleman) et 5 chefs dans ma cuisine (avec Marina Orsini).

Quant aux émissions spéciales, André Robitaille retracera la carrière de Dominique Michel dans Dodo, le dernier acte, et Louis Morissette s’intéressera à l’anxiété de performance chez les jeunes dans La barre haute. Enfin, le documentaire dans lequel Isabelle Racicot traitera de racisme s’intitulera Pour mes fils, mon silence est impossible.