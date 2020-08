Services de garde: des solutions se mettent en place dans l'Est-du-Québec

Plusieurs services de garde en milieu scolaire manquent d'éducateurs et d'éducatrices dans l'est de la province. Le Centre de services scolaire des Phares affiche une vingtaine de postes et remplacements dans ce secteur qui doivent être comblés rapidement. Heureusement, des solutions se mettent en place.

La rentrée scolaire est particulièrement marquante cette année au primaire en raison du besoin criant de main-d'œuvre en services de garde. En moyenne, la majorité des responsables en services de garde contactés, lundi, par l'équipe de TVA Nouvelles dans les écoles primaires de la région ont entre un et deux postes à combler dans l'immédiat. Un besoin plus important se fait sentir à l'école primaire de l'Aquarelle, où près de cinq postes sont ouverts actuellement. Cette école demande aux parents de se prévoir un plan B, mais assure qu'aucun élève ne sera refusé.

«Actuellement on a 22 besoins à combler sur tout le territoire, autant au niveau de Rimouski et les environs mais aussi au niveau du secteur de la Métis. Ça comprend autant des postes que des remplacements», précise Véronique Marquis, directrice adjointe des ressources humaines pour le Centre de services scolaire des Phares.

Des pistes de solution exploitées

Les membres du personnel travaillent d'arrache-pied pour pallier les manques à l'interne. Dans certaines écoles, des technicien(nes) en éducation spécialisée sont appelés à venir prêter main-forte aux éducatrices et éducateurs en attendant de trouver le personnel recherché.

«L'ouverture des maternelles quatre ans dans nos écoles fait en sorte que j'ai des besoins de plus au niveau des services de garde. C'est des éducatrices qui sont embauchées pour venir en soutien aux enseignant(e)s des maternelles quatre ans. Nécessairement c'est venir jouer dans mes banques de candidats», poursuit Mme Marquis.

Certaines précisions

Lundi matin, plusieurs parents inquiets ont communiqué avec TVA Nouvelles, mentionnant avoir été refusés en services de garde à l'école du Grand-Pavois-de-Saint-Agnès par manque de places disponibles. Le Centre de services scolaire des Phares tient à rassurer les parents, mentionnant que le tout devrait être rentré dans l'ordre d'ici ce mercredi. Des inscriptions de dernière minute seraient à l'origine de cette problématique, qui sera réglée sous peu.

Les 22 postes disponibles en services de garde dans les écoles primaires sont affichés sur le site internet du Centre de services des Phares. Toute personne ayant un baccalauréat ou une formation équivalente à la profession pourrait combler les besoins manquants.