Un documentaire à la mémoire de Jean Lapierre en production

La chaîne LCN présentera sur ses ondes un documentaire à la mémoire de Jean Lapierre cinq ans exactement après la mort tragique de l’ancien politicien et chroniqueur, le 29 mars 2021.

Québecor Contenu et Zone3 ont annoncé lundi la mise en production de ce documentaire sur Jean Lapierre, ce grand communicateur que les téléspectateurs ont pu suivre au TVA Nouvelles et à LCN de 2007 à 2015.

TVA diffusera l’hommage après sa présentation sur les ondes de LCN.

Par des témoignages et le partage de souvenirs livrés à l'animateur Denis Lévesque, ce documentaire produit par Mathilde Boucher-McGraw et Pascale Wilhelmy permettra aux Québécois de mieux connaître un «homme du peuple».

«L’influence de ses Îles-de-la-Madeleine d’origine sera omniprésente lors des tournages», ont indiqué TVA Nouvelles et LCN dans un communiqué. C’est dans cette région que Jean Lapierre a grandi, et où tout s’est terminé dramatiquement le 29 mars 2016.

«J’ai pensé aller voir les gens des Îles, de Granby et d’Outremont, où il a habité et où il a, en plus de faire sa marque, été marqué par les gens, a commenté l’animateur Denis Lévesque en entrevue sur les ondes de LCN, lundi. Je pense qu’il a occupé une position dans notre société qui était unique. Il n’a pas été remplacé.»

Un homme d’exception qui a fait la différence

«Au-delà du politicien, de l’homme de radio et de télévision, Jean Lapierre aimait profondément les gens, ajoute-t-on dans le communiqué de LCN. Il était présent pour écouter, échanger et aider ceux qu’il côtoyait. Son sens de l’humour et son franc-parler en faisaient une personnalité rare et attachante.»

L’hommage, réalisé par Marc-André Chabot, sera l’occasion de se remémorer cet art de la formule que lui seul connaissait en utilisant des images mordantes afin de livrer ses commentaires dans les médias. Il permettra aussi d’aller à la rencontre des gens qui se souviennent d’un homme bon, qui a laissé sa marque.