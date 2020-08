Un manque de communication concernant un espoir des Rangers

Le Traktor de Tcheliabinsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a créé une onde de choc chez les partisans des Rangers de New York, dimanche.

En matinée, le club de la KHL a annoncé sur son compte Twitter que l’attaquant Vitali Kravtsov leur avait été prêté pour l’entièreté de la saison 2020-2021 par les Rangers de New York.

La semaine dernière, les Blueshirts avaient annoncé que leur choix de première ronde (neuvième au total) de l’encan de 2018 allait amorcer sa prochaine campagne avec l’équipe russe. Cette décision a été prise afin qu’il puisse jouer au hockey avant le mois de décembre, car la Ligue nationale de hockey (LNH) et la Ligue américaine de hockey (LAH) n’amorceront pas leur saison 2020-2021 avant le dernier mois de l’année, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Rangers avaient cependant précisé qu’ils pouvaient rappeler leur patineur à n’importe quel moment. Ce n’est pas ce que laissait sous-entendre le Traktor dans sa publication de dimanche matin.

Le site internet foreverblueshirts.com a donc contacté l’agent de Kravtsov. Ce dernier a confirmé que les Rangers pouvaient rapatrier l’attaquant à tout moment. Le Traktor n’a pas émis de commentaire par rapport aux propos du représentant.

Un grand voyageur

Kravtsov a connu une saison 2019-2020 pas très reposante. Après avoir participé au camp d’entraînement des Rangers, il a été envoyé dans la LAH avec le Wolf Pack de Hartford. Le Russe de 20 ans avait toutefois une clause dans son contrat qui lui permettait de retourner avec le Traktor s’il ne perçait pas la formation de la LNH. Il a choisi de l’appliquer.

En 11 matchs avec le club de la KHL, il a amassé seulement deux buts et une mention d’aide. Le club de Chelyabinsk a choisi de l’assigner à leur équipe de réserve.

En décembre, Kravtsov a changé son fusil d’épaule et a décidé de revenir en Amérique du Nord pour jouer avec le Wolf Pack. Il a obtenu six réussites et neuf aides pour 15 points en 39 parties.

La pandémie a ensuite mis fin à la saison de la LAH et il est retourné dans son pays natal.

Kravtsov n’avait cependant pas fini de faire le voyage. Cet été, il était avec les Rangers pour leur bref passage en éliminatoires, eux qui ont été vaincus en trois parties par les Hurricanes de la Caroline lors du tour qualificatif des séries.

Le grand voyageur n’a pas été utilisé contre les «Canes». Il est donc toujours en attente de son premier match dans la LNH...