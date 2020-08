US Open: premières victoires dans une bulle proche de l’implosion

New York | Vondrousova, Mladenovic et Kerber ont gagné les premiers matchs lundi de ce drôle d’US Open 2020 à huis clos, mais dans une ambiance particulièrement lourde à cause de la brèche qui menace la bulle sanitaire de Flushing Meadows d’implosion.

«Les conditions sont étranges, le public nous manque», a confié Kristina Mladenovic à l’issue de son match.

Mais l’énorme cri poussé par la 44e mondiale après sa victoire pourtant logique (7-5, 6-2) face à l’Américaine Hailey Baptiste (236e) qui faisait ses débuts en Grand Chelem grâce à une invitation des organisateurs en dit beaucoup plus sur son soulagement.

«Nous avons eu de mauvaises nouvelles il y a deux jours et depuis je vivais un cauchemar. Je n’étais pas sûre de pouvoir jouer. J’étais comme dans une bulle dans la bulle, alors j’étais très reconnaissante d’avoir pu être sur le court aujourd’hui», a-t-elle expliqué.

Mladenovic faisait référence au test positif à la COVID-19 de son compatriote Benoît Paire qui a été révélé dimanche à la veille du début du tournoi. Si Paire a été immédiatement exclu de la compétition, un certain nombre d’autres joueurs qui l’ont côtoyé ont été placés sous une surveillance accrue. Il s’agit de Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Edouard Roger-Vasselin et Adrian Mannarino. Ce dernier a débuté son match lundi peu avant 13h30 face à l’Italien Lorenzo Sonego.

Selon le New York Times, pour pouvoir participer, ils ont signé un nouvel accord avec la Fédération américaine (USTA), aux termes duquel ils doivent désormais notamment se soumettre à un test quotidien au coronavirus et sont à l’isolement.

En attendant Djokovic

Selon le quotidien new-yorkais qui s’est procuré le texte du nouvel accord passé avec l’USTA, ils sont ainsi confinés dans leur chambre, où ils n’ont plus le droit d’accueillir personne et d’où ils n’ont le droit de sortir que pour se rendre sur le lieu de la compétition. Ils n’ont plus le droit de se rendre dans les parties communes de l’hôtel.

Sur le lieu de la compétition, ils n’ont plus accès au vestiaire ni à la salle à manger. Ils devront par ailleurs utiliser une salle de gym ainsi que des zones d’échauffement et d’entraînement spécifiques et sur réservation.

La première journée de l’US Open doit encore permettre à Novak Djokovic, N.1 mondial et grand favori, de faire son entrée en lice face au Bosnien Damir Dzumhur en ouverture de session nocturne dans la cathédrale Arthur-Ashe qui résonne bien creux.

Auparavant Alexander Zverev (7e) aura affronté Kevin Anderson (117e) dans l’un des chocs du premier tour. Lauréate en 2018, Naomi Osaka clôturera la journée sur le principal court face à Misaki Doi.