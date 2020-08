Vol 971 pour Abou Dhabi: le premier «vol commercial» Israël/Emirats

TEL-AVIV | Une délégation israélo-américaine emmenée par le gendre du président américain Donald Trump doit s’envoler lundi matin de Tel-Aviv à Abou Dhabi sur les ailes du «premier vol commercial direct» entre l’État hébreu et les Émirats arabes unis, nouveaux partenaires affichés du Moyen-Orient.

Les deux pays ont annoncé le 13 août un accord pour normaliser leurs relations, officieuses depuis des années, les Émirats devenant ainsi le premier pays du Golfe à changer le statut de leur relation avec Israël, et le troisième du monde arabe, après l’Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994.

Contrairement à ces deux pays, les Émirats n’ont jamais mené de guerre conte Israël. Et contrairement à ces deux pays, les analystes israéliens se plaisent à évoquer des relations «chaudes» avec à la clé des échanges commerciaux, et non seulement une paix «froide» tissée de coordination sécuritaire sans grands investissements.

Depuis l’annonce de l’accord, parrainé par les États-Unis, Israël et les Émirats ont multiplié les échanges téléphoniques entre ministres et Abou Dhabi a abrogé ce weekend une loi vieille de 48 ans sur le boycottage d’Israël.

Prochaine étape: aujourd’hui. Le transporteur israélien El AL, menacé d’ailleurs de faillite depuis la pandémie de COVID-19, doit s’envoler en matinée vers 10 h 30 locales (6 h 30 à Montréal) pour un «premier vol commercial direct» entre les deux pays.

Au printemps, un vol cargo officiel du transporteur émirati Etihad s’était posé à l’aéroport Ben Gourion avec du matériel pour aider les Palestiniens à affronter la pandémie. La direction palestinienne, qui fustige aujourd’hui les fiançailles Israël/Émirats, avait d’ailleurs refusé cette aide affirmant qu’elle avait été coordonnée avec l’État hébreu et non avec eux.

Lundi, le vol LY971 de la compagnie EL AL, au cockpit déjà décoré des mots «peace, salam et shalom» — la paix — transportera Jared Kushner, conseiller spécial à la Maison Blanche et gendre du président, le conseiller américain à la sécurité nationale Robert O’Brien, le responsable du dossier iranien Brian Hook et d’autres ténors de l’administration Trump.

Le ciel saoudien?

Côté israélien, une vingtaine de hauts fonctionnaires et proches du premier ministre Benjamin Netanyahu ont leur billet pour le Golfe, incluant Meir Ben-Shabbat, chef du Conseil de la sécurité nationale, poste qu’occupait d’ailleurs Yossi Cohen avant d’être nommé il y a quelques années à la tête du Mossad, le renseignement extérieur israélien.

Israël et les Émirats sont séparés par l’Arabie saoudite, allié clé des États-Unis et des Émirats aussi, et la question lundi matin était de savoir si Ryad allait bel et bien permettre à ce vol EL AL de traverser son espace aérien comme l’affirment des médias israéliens.

À leur arrivée, les délégations américaine et israélienne rencontreront des responsables émiratis pour deux jours de discussion sur la sécurité, le commerce, la coopération scientifique, le tourisme et les procédures de visa pour les futurs voyageurs entre les deux nouveaux partenaires qui cherchent d’ailleurs à élargir leur famille.

Dans le cadre d’une tournée, la semaine dernière au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s’était rendu au Soudan, à Bahreïn et à Oman, pour tenter de convaincre d’autres États de la région de suivre l’exemple émirati.

Benjamin Netanyahu s’était quant à lui déjà entretenu ces derniers mois avec des dirigeants du Soudan, du Tchad et d’Oman.

«Ce sont là les rencontres connues. Mais il y a beaucoup plus de rencontres non médiatisées avec des leaders arabes et musulmans pour normaliser les relations avec l’État d’Israël», a-t-il déclaré dimanche sans lever le voile sur l’identité des pays concernés par ces discussions.

L’histoire ne dit pas encore quand auront lieu les prochains vols commerciaux entre Israël et les Émirats, d’autant que les mesures anticoronavirus interdisent pour l’heure aux touristes étrangers d’entrer en Israël, ni quelle sera la prochaine destination ajoutée aux horaires d’EL AL.