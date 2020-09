PEDNEAULT, Monette



À Montréal, le 25 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Monette Pedneault, épouse feu Paul Letendre et conjointe depuis plus de 40 ans de Réal Thibert.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (feu Jean Janelle), Bertrand, Céline (Laurent Thouin), ses petits-enfants Judith, Alexandre, Martine, Marjolaine, Marie-Hélène et Marie-Ka, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Muriel (feu Armand Morin), sa belle-soeur Lucille (feu Lucien Pedneault), son beau-frère Jean-Denis et sa belle-soeur Lucille (feu Bob Tuite), neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 19h ainsi que le dimanche 6 septembre 2020 de 9h à 11h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le dimanche 6 septembre 2020 à 11h dans la chapelle du complexe et seront suivies de la mise en terre au cimetière Christ-Roi de Châteauguay.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général juif de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don via le site de la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Monette Pedneault.