Antigone sort en France

Après avoir remporté un beau succès populaire et critique au Québec au cours de la dernière année, le film Antigone prend d’assaut le marché français.

À compter d’aujourd’hui, le film Antigone sera projeté sur un circuit de 77 salles réparties aux quatre coins de l’Hexagone. Le plus récent film de la réalisatrice québécoise Sophie Deraspe sera notamment très présent dans la grande région parisienne où il a été programmé dans une dizaine de cinémas.

« C’est une très belle sortie », s’est réjoui le producteur du film, Marc Daigle, qui a fait le voyage en France pour l’occasion.

La boîte de distribution française Les Alchimistes Films avait d’abord prévu lancer Antigone en avril dernier, mais la sortie du film a été retardée à cause de la pandémie.

« Ce délai de quelques mois nous a permis de mieux préparer la sortie du film en France, explique le président des Alchimistes, Timothée Donay, lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal. Et avec les récents événements de violence policière, Antigone s’inscrit encore plus dans l’actualité aujourd’hui qu’en avril dernier. »

Les premières critiques du film publiées au cours des derniers jours dans la presse française sont d’ailleurs très favorables. Le quotidien Le Parisien a accordé une note de 4 sur 5 à Antigone, qualifiant cette relecture moderne de la tragédie de Sophocle de « grande réussite ».

Aussi très élogieux, le magazine de cinéma Première a insisté sur « l’énergie et la pertinence du film » tout en vantant les mérites de la jeune actrice principale du film, Nahéma Ricci.

Plus nuancé, le magazine Télérama a relevé quelques « maladresses » et « facilités », mais souligne tout de même que « l’efficacité de l’ensemble est indéniable ».

Le Québec séduit

Antigone n’est pas le seul film québécois à avoir séduit les dirigeants de la boîte Les Alchimistes au cours des derniers mois. La compagnie de distribution basée à Lille lancera aussi prochainement en France les films Kuessipan de Myriam Verreault et Nadia, Butterfly de Pascal Plante.

« Il y a un vent de fraîcheur en ce moment dans le cinéma québécois et on sent un grand intérêt de la part du public français, souligne Timothée Donay qui a aussi orchestré la sortie française de la comédie Jeune Juliette l’automne dernier.