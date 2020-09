Autres fuites de données chez iA Groupe financier et ses filiales

Les fuites de données se sont enchaînées chez iA Groupe financier et ses filiales en 2019. Les renseignements personnels de milliers de clients sont susceptibles d’avoir été consultés par des malfaiteurs.

Au cours des derniers jours, l’assureur québécois a envoyé une lettre à 5000 clients de sa filiale PPI, une société nationale de commercialisation d’assurance, pour un incident qui remonte à l’automne 2019.

En fait, selon la direction d’iA Groupe financier, sept boîtes de courriel du personnel ont été la cible d’hameçonnage. Les malfaiteurs ont alors pu consulter des renseignements sensibles comme des noms, des dates de naissance, des numéros d’assurance sociale et des informations financières.

«Ce type de cyberincidents est devenu une menace de plus en plus croissante pour les particuliers et les entreprises, et nous prenons très au sérieux notre rôle dans l’amélioration continue des mesures de sécurité», a indiqué Jim Virtue, président et chef des opérations de PPI.

iA Groupe financier affirme au Journal avoir ouvert une enquête à l’interne avec des experts en cybersécurité. L’entreprise souligne avoir aussi resserré ses protocoles de sécurités, notamment avec une mise à niveau de la technologie antipourriel.

C’est le 98,5 FM qui a rapporté la nouvelle en premier, mardi.

«Le processus de vérification a pris du temps et devait être précis afin que nous puissions nous assurer que nous notifions les bonnes parties sans risquer de partager des informations personnelles de manière inappropriée ou de fournir des informations incomplètes au cas par cas», note M. Virtue.

Protection

Selon iA Groupe financier, rien ne porte à croire que les données auraient été utilisées à mauvais escient. L’assureur précise aussi que le nombre de victimes représente «moins d’un demi pour cent des dossiers de la société», dont le siège social est en Ontario.

Au cours des cinq prochaines années, PPI offrira aux personnes touchées, dont environ 300 au Québec et le reste principalement en Ontario, le service de surveillance du dossier de crédit avec Equifax.

La société dit avoir fait part de cet incident, entre autres, au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

À l’été 2019, iA Groupe financier avait aussi été victime de différentes tentatives d’hameçonnage, soit le 20 juin, le 8 juillet et le 11 juillet. Les renseignements personnels d’environ 2864 clients avaient été exposés. Aucune plainte n’avait été déposée à la police.

Un centre d’appel est disponible au 1-844-959-0479 pour toute question au sujet de la surveillance du dossier de crédit.