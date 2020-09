DENEAULT, Maurice



De Pointe-Calumet, le 27 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Maurice Deneault, époux de Mme Jeannette Riel Deneault.Précédé de sa fille feu Johanne (Pierre Masse), il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Sylvie, ses petits-enfants, Jean-Philippe (Myriam) et Julie-Pier (Pierre-Yves), ainsi que son arrière-petit-fils Eliott et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 5 septembre de 14h à 17h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect de la Santé Publique du Québec en regard en la distanciation de 2 mètres, du lavage des mains et du port du masque obligatoire.