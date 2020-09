Brésil: légère baisse des incendies en Amazonie en août

Le nombre d’incendies en Amazonie brésilienne a baissé de 5 % en août par rapport à la même période en 2019, lorsqu’ils étaient au plus haut depuis neuf ans, selon les données satellitaires publiées mardi.

Plus au sud, au Pantanal, plus grande zone humide de la planète et sanctuaire de biodiversité, le nombre de foyers a triplé par rapport à août 2019.

La situation reste très préoccupante en Amazonie, avec 29 307 foyers identifiés par les satellites de l’Institut national de recherches spatiales (INPE), légèrement moins qu’en 2019 (30 900), mais de très loin le deuxième chiffre le plus élevé de la décennie.

Et ce chiffre pourrait être inférieur à la réalité, en raison d’un problème technique survenu le 16 août sur un des satellites utilisés pour les observations des incendies, a indiqué l’INPE.

Le total reste supérieur à la moyenne annuelle historique en août (26.082 foyers), au cœur de la saison sèche.

Les écologistes estiment que la baisse par rapport à l’an dernier reste très légère, en dépit du déploiement de l’armée pour lutter contre ces incendies et d’un décret du gouvernement du président d’extrême droite Jair Bolsonaro interdisant le brûlis agricole pour quatre mois depuis juillet.

« Ces données confirment l’échec de l’opération onéreuse et mal coordonnée de l’armée décidée par le gouvernement Bolsonaro, au lieu d’un vrai plan de combat contre la déforestation », a dénoncé le collectif d’ONG Observatoire du Climat dans un communiqué.

Les feux de forêt sont la conséquence directe de la déforestation, des agriculteurs pratiquant le brûlis sur des zones déboisées pour y faire paître du bétail.

« Les incendies n’ont pas lieu de façon naturelle en Amazonie et cette pratique est de plus en plus commune à cause du manque de surveillance et du démantèlement des organismes publics environnementaux », renchérit Romulo Batista, responsable de Greenpeace au Brésil.

Depuis le déploiement de l’armée en mai, 39 187 foyers d’incendie ont été recensés en Amazonie brésilienne, légèrement plus que les 38.952 enregistrés lors de la même période en 2019.

Sur la période allant d’août 2019 à juillet 2020, considérée comme référence par les spécialistes pour observer l’évolution de la déforestation, 9205 km2 ont été déboisés, 34,5 % de plus que lors des 12 mois précédents.

Au Pantanal, 5935 foyers ont été recensés le mois dernier (e pire mois d’août depuis 2005) contre 1690 sur la même période en 2019.

De janvier à août 2020, l’augmentation est de 220 % par rapport aux huit premiers mois de l’an dernier.