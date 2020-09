Calmez-vous!

Il y a 10 ans, un ancien résistant français de 93 ans, Stéphane Hessel, a publié un mini-pamphlet de 32 pages dans lequel il exhortait les jeunes à descendre dans la rue pour défendre leurs droits, comme lui et ses compagnons l’ont fait quand les nazis occupaient la France dans les années 1940.

Du jour au lendemain, son « traité de résistance », intitulé Indignez-vous !, est devenu un best-seller mondial, qui a été traduit en 34 langues et s’est vendu à 4 millions d’exemplaires.

Depuis, nous vivons sous le règne de l’indignation.

LE PITON COLLÉ À 10

Tout, maintenant, nous indigne.

Les statues, les bédés de Hergé, la nouvelle sitcom de Patrick Huard, un chef québécois qui cuisine des mets coréens, un vieux livre de Pierre Vallières, un best-seller d’Agatha Christie, la nouvelle coiffure d’Adèle, le logo d’un café à Baie-Saint-Paul, Autant en emporte le vent — la moindre petite niaiserie nous fait grimper au plafond.

Tout est prétexte à déchirer notre chemise.

Et il n’y a pas de hiérarchie, pas de gradation du mal, non : tout est mis sur le même pied d’égalité.

On s’indigne avec la même force et la même colère contre la résurgence des néonazis en Europe que contre la diffusion d’un vieux film de James Bond à la télé ou l’obligation de porter un masque quand on va acheter du jus au dépanneur.

Je m’indigne, tu t’indignes, il s’indigne, nous nous indignons, vous vous indignez, ils s’indignent.

D’ailleurs, j’ai mis « ils » au lieu de « elles » ou « iels » dans ma conjugaison du verbe « indigner »...

C’est du sexisme ! De la transphobie ! De l’hétéronormativité ! Que dis-je, du cisgenrisme !

Une autre occasion de s’indigner !

Tout le monde dans la rue avec le poing en l’air, allez !

Que papi Hessel soit fier de nous !

VOUS CONNAISSEZ LES NAZIS ?

Euh, les amis, c’est parce que...

Stéphane Hessel luttait contre les nazis !

Vous savez, les méchants fascistes qui ont tué près de 9 millions de personnes ? Qui, dans les films, portent un monocle et disent toujours, avant de torturer leurs victimes : « Nous afons lé moyens dé fous faire parler » ?

On vous a parlé des nazis, à l’école, entre vos 45 cours sur les Premières Nations ?

Eh bien, voilà contre quoi il s’indignait, Papi Hessel ! Contre un régime sanguinaire qui écrasait les libertés fondamentales, foutait ses adversaires dans des camps de concentration et massacrait les juifs, les homosexuels, les handicapés et les gitans !

Et vous, vous faites quoi ?

Vous pétez les plombs parce qu’un Blanc porte des dreads.

Vous ne voyez pas la différence ?

D’un côté, Hitler. De l’autre, Robert Tremblay de Saint-Jérôme qui tripe sur Bob Marley.

Pas vraiment la même chose, hein ? Pas vraiment le même scandale, n’est-ce pas ?

Je sais qu’il ne faut jamais faire parler les morts. Mais je me risque...

Vous savez ce qu’il vous dirait, Papi Hessel, s’il était encore vivant (et s’il avait toute sa tête) ?

CALMEZ-VOUS, BORDEL !!!!!

RESPIREZ PAR LE NEZ !!!

MAD MAX

« Vous et moi luttons contre la liberté ! » a lancé Maxime Bernier aux militants antimasque rassemblés à Ottawa, samedi.

La liberté ???? Vraiment ?

Heureusement que Papi Hessel est mort il y a sept ans.

Car cette sottise l’achèverait.