Défilé de cercueils en Indonésie pour mettre en garde contre le virus

Des cercueils vides portés par des hommes en combinaison de protection blanche ont défilé dans les rues de Jakarta mardi en signe d’avertissement aux habitants de la capitale d’Indonésie, l’un des pays d’Asie les plus touchés par le coronavirus.

Les autorités de plusieurs quartiers ont organisé ces convois funéraires avec des corbillards transportant des cercueils enveloppés hermétiquement de plastique, comme ceux utilisés pour les victimes du virus.

Certains porteurs de cercueils avaient des coiffes représentant des « pocongs », les fantômes locaux, pour effrayer la population.

AFP

« Nous espérons que ce défilé de cercueils rappellera aux gens ce qu’ils risquent s’ils ne respectent pas les règles sanitaires », a expliqué Mundari, responsable du district de Cilandak, au sud de Jakarta.

Cette initiative intervient au moment où l’Indonésie voit le bilan du coronavirus battre de nouveaux records.

Plus de cent médecins ont succombé au virus dans l’archipel, par manque de moyens de protection, a indiqué cette semaine l’association médicale indonésienne.

Le pays qui compte la quatrième plus grande population au monde a enregistré plus de 177 000 cas d’infection au coronavirus et 7505 morts selon les chiffres officiels.

AFP

Mais les scientifiques estiment que ces statistiques sont probablement très sous-estimées alors que le taux de tests dans le pays est l’un des plus bas au monde.

Malgré la progression continue de l’épidémie, les autorités ont décidé d’alléger les restrictions en juillet pour éviter un effondrement de l’économie.

Elles ont renforcé les sanctions contre ceux qui ne portent pas de masque ou ne respectent pas les règles de distanciation, mais le message a toujours du mal à passer chez une partie de la population.

L’association des médecins d’Indonésie a applaudi ce défilé de cercueil.

« Nous saluons les efforts pour éduquer et informer de différentes façons le public pour qu’il soit bien averti de cette crise », a déclaré un porte-parole de l’association, Halik Malik.