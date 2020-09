Des grimpeurs au sommet du pont Laviolette

Des Grimpeurs, cinq hommes et une femme araignée, procèdent depuis quelques jours à la grande inspection du pont Laviolette comme tous les quatre ans.

Trois inspecteurs du ministère des Transports du Québec (MTQ) sont assistés par trois cordistes qui facilitent les mouvements et les manoeuvres en hauteur. Les ascensionnistes travaillent jusqu'à 330 pieds au-dessus du fleuve Saint-Laurent.

«C'est une activité qui demande des efforts physiques tout de même assez considérables», a fait savoir le chef du groupe, Philippe Muratori ingénieur en structure du MTQ.

En tout, ce sont 1295 éléments structuraux qui doivent être vérifiés de visu. Dans les derniers jours, les grimpeurs ont examiné les 100 câbles qui supportent le tablier du pont depuis le sommet de la superstructure.

Une fois sur les hautes poutres, la méthode, est de bien prendre pied, de se réadapter, de retrouver ses repères et de ne surtout pas faire l'erreur de baisser la garde, a-t-on expliqué. Le principal ennemi là-haut est le vent, comme celui qu’il a fallu affronter au cours des derniers jours.

«Quand il y a de très grands vents, ça brûle vraiment, a souligné M. Muratori. C'est comme si on faisait deux ou trois jours dans les mêmes cinq ou six heures. Juste se concentrer pour marcher sur la poutre pour venir, pour descendre, ça demandait beaucoup plus d'effort qu'à l'habitude.»

Cette inspection n'a rien à voir avec les travaux majeurs sur le point de débuter sur le pont.

La superstructure devra être renforcée afin d'être en mesure de soutenir un nouveau tablier plus lourd qui sera installé dans les prochaines années. L'opération nécessitera la fermeture périodique complète à la circulation durant les nuits du lundi au jeudi.