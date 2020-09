Donald Trump ne lâche rien sur la vente de TikTok

Donald Trump a réitéré mardi ses menaces et exigences vis-à-vis de TikTok, l'application de vidéos légères du groupe chinois ByteDance, qui se retrouve au coeur du conflit politique et commercial entre Washington et Pékin.

«Je leur ai dit qu'ils avaient jusqu'au 15 septembre pour trouver un accord. Après ça, nous fermerons (l'application) dans ce pays», a déclaré le président américain à des journalistes avant d'embarquer pour Kenosha, une ville secouée par des manifestations violentes contre le racisme, après une nouvelle apparente bavure policière.

«Et j'ai dit que les États-Unis devront être compensés - et bien compensés - parce que c'est grâce à nous que c'est possible (...) Donc le Trésor doit être largement compensé», a-t-il continué, renouvelant ainsi une exigence étonnante qui a suscité de vives critiques et un certain embarras.

Le milliardaire républicain, qui accuse, sans preuve, Tiktok d'espionnage pour le compte de la Chine, a signé un décret début août qui oblige ByteDance à vendre la partie américaine du réseau social avant le 15 septembre. Il avait alors exigé qu'une «très grosse proportion» de la vente revienne au ministère américain de l'Économie.

Depuis, le réseau social utilisé tous les mois par 100 millions d'utilisateurs américains s'est engagé dans une campagne de défense de son image, affaiblie par la démission la semaine dernière de son patron américain, Kevin Mayer, un ancien de Disney.

Son meilleur espoir de survie reste un rachat. Microsoft, allié au géant des supermarchés Walmart, et Oracle, un autre groupe informatique, négocient depuis des semaines pour acquérir le réseau adolescent, mais déjà téléchargé plus de 2 milliards de fois dans le monde.

Mais vendredi, le ministère chinois du Commerce a amendé - pour la première fois depuis 2008 - sa liste de technologies soumises à des restrictions ou interdictions d'exportation.

La liste comprend désormais, entre autres, des technologies d'intelligence artificielle (traitement des données, recommandation de contenus, etc.) qui ont fait le succès de l'application TikTok, où les vidéos s'affichent sur l'écran des utilisateurs principalement en fonction de leurs goûts, et beaucoup moins de leurs contacts.

Bytedance a fait savoir dimanche qu'il «respecterait strictement» les nouvelles règles de la Chine, c'est-à-dire l'obtention d'une licence d'exportation auprès des autorités, ce qui pourrait compliquer la vente des activités américaines de l'entreprise.

TikTok a récemment argumenté dans une plainte que les décisions de Donald Trump étaient motivées par des considérations politiques et financières, et non par des inquiétudes pour la sécurité nationale.