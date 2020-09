Karine Vanasse dans un film d’animation

Karine Vanasse, Marc Labrèche, Guy Nadon et Gabriel Lessard prêteront leurs voix aux personnages principaux du film d’animation québécois Félix et le trésor de Morgäa, a appris Le Journal.

Catherine Proulx-Lemay, Éveline Gélinas, Frédéric Desager et Antoine Durand feront aussi partie de la distribution de ce film familial du réalisateur Nicola Lemay, qui doit prendre l’affiche à la relâche 2021.

C’est le jeune Gabriel Lessard qui a reçu le mandat de faire parler le personnage principal du film, Félix, un garçon de 12 ans qui part à la recherche de son père, disparu en mer deux ans plus tôt. Il sera accompagné dans ses aventures par un vieux marin à la retraite (la voix de Guy Nadon). Leur périple les mènera vers une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa.

Ce n’est nulle autre que Karine Vanasse qui incarnera la voix du personnage de Morgäa dans la version française (mais aussi celle anglaise) du film.

« Le personnage de Morgäa est probablement le plus difficile à interpréter du film parce qu’elle a une aura de rock star et qu’elle doit explorer une large palette d’émotions », souligne la productrice Nancy Florence Savard, de la boîte 10e Ave Productions (Nelly et Simon : Mission Yéti, Le coq de St-Victor).

Déjanté

Marc Labrèche apportera quant à lui une touche de folie au film en prêtant sa voix à Klaus, un des « méchants » de l’histoire. « C’est un personnage totalement déjanté et savoureux qui convient parfaitement au style d’humour de Marc Labrèche », indique Nancy Florence Savard.

« Je suis très contente de la distribution du film, ajoute la productrice. On a rassemblé un groupe d’acteurs qui ont vraiment réussi à incarner les personnages en leur apportant chacun une âme et une voix distinctive. »

Le film Félix et le trésor de Morgäa doit prendre l’affiche au Québec au début 2021, pendant la semaine de relâche.