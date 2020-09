La rappeuse Cardi B nouveau visage de Balenciaga

La rappeuse américaine Cardi B a été choisie pour être l'un des visages de la campagne automne-hiver de la maison de mode Balenciaga, a indiqué mardi la marque dans un communiqué.

«Les images de la collection automne-hiver 2020 ont été auto-produites (...) par le réseau d'amis de Balenciaga connecté à travers leurs écrans malgré le confinement lié à l'épidémie de coronavirus», détaille la maison française.

«La créativité dont a fait preuve le réseau de la marque a été une source d'inspiration pour cette série qui enrôle des membres de l'équipe créative (...) ainsi que des muses incluant Cardi B et Eliza Douglas», poursuit-elle.

La rappeuse de 27 ans aux près de 75 millions d'abonnés sur Instagram, a elle même révélé l'information sur les réseaux sociaux, dévoilant l'une des images de la campagne, s'affichant en grand sur l'une des façades du musée du Louvre à Paris.

Ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, Cardi B est devenue un phénomène musical en 2017 avec son hit Bodak Yellow.

Sorti le 21 août, son dernier succès, en collaboration avec Megan Thee Stallion, a été l'un des hits de l'été. Intitulé «WAP», il est une véritable ode au plaisir féminin et à la débauche.

La vidéo, dans laquelle les deux rappeuses déambulent en talons aiguille et vêtements on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel, avait fait polémique dès sa sortie.

Fondée en 1917 par Cristobal Balenciaga, la maison appartient depuis 2011 au groupe Kering dirigé par le milliardaire français François-Henri Pinault.