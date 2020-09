La SAQ ajoute enfin le «vin nature» à son offre!

Après quelques années d’essais, la SAQ s’est finalement décidée à endosser la désignation «vin nature». Elle marquera le coup d’envoi en proposant en ligne une cinquantaine de vins du 3 au 16 septembre.

Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous? Auparavant réservés à l’importation privée et à quelques restaurants, le vin nature a officiellement fait son entrée à la SAQ à l’été 2015. Seulement quelques succursales (Beaubien, Atwater, etc.) avaient le droit de vendre une petite douzaine de références, l’idée étant de protéger le monopole contre les retours et les remboursements. Il faut en effet savoir que le vin nature est plus fragile par essence que le vin que vous retrouvez normalement sur les tablettes de la SAQ. Il est aussi souvent fort différent au niveau des arômes et du goût, si bien qu’un consommateur non initié pourrait facilement déterminer que le vin n’était pas bon et ainsi demander à se faire rembourser comme la Loi en matière de protection du consommateur l’oblige.

Cela dit, on trouvait bien avant 2015 de nombreuses références de vin nature à la SAQ. Suivant une tendance de plus en plus forte au sein des consommateurs – et une meilleure connaissance des consommateurs de cette catégorie de vin, la SAQ a finalement décidé de les mettre officiellement en lumière en créant un affichage «Vin nature».

Mais qu’est-ce que le vin nature ?

Jusqu’à tout récemment, contrairement à l’agriculture biologique­­ ou au vin biodynamique qui possèdent leur propre label officiel – le vin nature n’était soumis à aucun cahier de charges spécifique ni aucune charte créée par une association de producteurs de vins nature. Les premières règles sont apparues en France et seulement en mars de cette année. Qu’à cela ne tienne, ceux qui font du vin nature adhèrent habituellement à une philosophie «non interventionniste» dans le chai et respectent les règles d’une agriculture biologique sur des vignobles­­ à petit rendement. Ils n’utilisent pas de levures industrielles et n’ajoutent pas de sucre au moût, ne recourent pas à des procédés comme la micro-oxygénation ou l’osmose inversée­­, ne filtrent pas (ou peu) et limitent l’usage du dioxyde de soufre à des doses qui sont de 10 à 40 fois inférieures­­ à celles autorisées.

Est-ce que pour autant tous les vins nature sont bons? La réponse est évidemment non. Sans entrer dans les détails, sachez que, comme pour les vins réguliers, on trouve du bon, du moins bon, de l’excellent et de l’épouvantable. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un vin est nature qu’il est nécessairement meilleur qu’un vin régulier. Il sera certes différent, mais, je répète, pas nécessairement meilleur. On trouve d’ailleurs encore de nombreux vignerons qui s’improvisent à faire du vin nature. Il en résulte des vins qui sont déviants, pour ne pas dire imbuvables. Le plus triste, c’est qu’on trouve de plus en plus d’amateurs, mais aussi des sommeliers et des chroniqueurs connus qui ne jurent que par le nature, que le vin soit déviant ou non. En revanche, quand c’est bien maîtrisé, vous pouvez vous retrouver avec des bombes dont la qualité peut parfois ressembler aux plus grands vins de la planète. Et je pèse mes mots.

Au final, on ne peut qu’applaudir la SAQ d’ouvrir le champ des découvertes aux amateurs du Québec et de les guider dans leurs choix.

Vous trouverez à la suite la liste des 50 vins qui seront offerts à partir de jeudi 3 septembre (plus précisément, dans la nuit de mercredi à jeudi), en exclusivité sur SAQ.com. Sachez tout de même qu’après vérification, il est déjà possible d’acheter certains vins. J’ai souligné en jaune les références à ne pas manquer tout en sachant que je n’ai pas goûter à tous les vins sur la liste! Bref, il y a de belles découvertes à faire.

Buvez moins. Buvez mieux.