Le moment où le concept de bulle-classe prend le bord

La rentrée scolaire 2020 est entamée au Québec, malgré la progression de la COVID-19 dans la province, et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) déplore la difficulté de faire respecter le concept de distanciation physique chez les jeunes.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Une 4e école de Québec frappée par la COVID-19

Le ministère de l’Éducation a implanté le concept de «bulles-classes» pour tenter de garder ensemble les élèves d'une même classe et ainsi limiter la transmission du nouveau coronavirus. Or la FAE estime que ce concept perd de son sens dès que les enfants et adolescents sortent de la salle de classe.

«Les élèves ne respectent pas ou très difficilement la distanciation physique lorsqu’ils se retrouvent entre eux, ce qui fait que, dans certains milieux, on confine littéralement les élèves dans la classe, même pour les pauses. Ça crée une tension dans la classe, parce que les élèves ne peuvent pas sortir autrement que pour le dîner», a avancé le président de la FAE, Sylvain Mallette, mardi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Au dîner, ils sortent de l’établissement ou se retrouvent dans la cafétéria et, là, il n’y a plus de bulle-classe ni de bulle-niveau qui tienne. Par la suite, ces élèves se promènent à nouveau dans l’établissement.»

Les activités entre élèves de différentes classes demeurent techniquement interdites jusqu'au 14 septembre, après quoi les activités sportives et artistiques pourront reprendre normalement, a annoncé lundi le gouvernement Legault.

Des cas à Laval

Des intervenants ont indiqué à TVA Nouvelles qu'ils sont surpris de voir à quelle rapidité la COVID-19 se propage en milieu scolaire.

L’école primaire Sainte-Marguerite, à Laval, a confirmé un cas de COVID-19. Un groupe est actuellement placé en isolement préventif. Ailleurs à Laval, à l’école secondaire de l’Odyssée-des-jeunes, on a également enregistré un cas de COVID-19, et 29 élèves sont en isolement préventif.

Du côté du Centre de services scolaires de Laval, on précise que les enfants et adolescents pourront poursuivre leurs cours à distance dès mercredi.

Ailleurs dans la province, Québec dénombrait mardi quatre écoles primaires touchées par des cas de COVID-19.

Il n’y a pas que les élèves qui sont touchés par le virus, comme on peut le voir à la Polyvalente de Deux-Montagnes, où quatre cas ont été recensés chez des enseignants, entraînant l’isolement de personnel et d’étudiants.

– D'après l'information de Bénédicte Lebel, pour TVA Nouvelles