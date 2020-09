Les bénéfices de Couche-Tard propulsées par la pandémie

Couche-Tard a annoncé mardi un bénéfice net atteignant 777,1 millions $ US (environ 1,01 milliard $ CAN) pour le premier trimestre de 2021, en forte croissance par rapport aux 548 millions $ US engrangés lors du trimestre correspondant de l’année dernière.

Le bénéfice net ajusté par action sur une base diluée s’est donc élevé de 49,9 %, passant de 0,48 $ US (0,63 $ CAN) à 0,71 $ US (0,93 $ CAN) au courant de la même période.

Les résultats financiers positifs du géant lavallois ont été influencés par la pandémie de COVID-19, dont les impacts sur les habitudes des gens ont profité à l’entreprise de proximité. Les revenus totaux tirés de la vente de marchandises partout dans le monde ont augmenté de 7 % en tout et pour tout. À 19,9 %, la hausse a été particulièrement remarquable au Canada.

Couche-Tard a précisé que les ventes ont été propulsées par les règles sanitaires qui ont amené plus de clients à se rendre dans des commerces à proximité de leur demeure, menant à une augmentation du panier moyen.

«Cette croissance est attribuable à la réouverture graduelle des différentes économies et à la croissance soutenue de la taille du panier moyen en raison de l'optimisation des déplacements des consommateurs, puisque les clients ont pu profiter de la proximité et de la facilité à s'approvisionner dans nos magasins», a déclaré Brian Hannasch, président-directeur général d’Alimentation Couche-Tard dans un communiqué.

Également, la baisse des ventes de carburant en raison du confinement a été contrebalancée par un plus grand profit sur chaque litre vendu. Aux États-Unis, par exemple, la marge brute est passée de 16,13 ¢ US par gallon à 42,99 ¢ US.

Les frais d’exploitation ont pour leur part connu une légère baisse de 0,3 % grâce à une gestion serrée des dépenses.

«Tout au long du trimestre, nous avons veillé à maximiser les flux de trésorerie, en limitant les coûts et en réduisant les dépenses en immobilisations non essentielles afin de mieux gérer les turbulences et de sortir de la crise en position de force», a rapporté Claude Tessier, chef de la direction financière.

«Nous sommes prêts à investir, une fois de plus, dans nos activités afin de soutenir notre plan de croissance quinquennal, alors que la remise sur pied des diverses économies dans lesquelles nous exerçons nos activités progresse graduellement», a-t-il ajouté.