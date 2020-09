Mahée Paiement tourne avec sa fille

Les comédiennes Mahée Paiement et Caroline Lavigne intègrent la distribution de la 11e saison de la comédie à sketchs LOL :-) avec des partenaires de jeu pas banals. Pour permettre des scènes familiales sans distanciation, elles tournent avec leurs enfants, âgés de huit ans.

Le tournage de la série diffusée à TVA se déroule actuellement à Québec, et ce, jusqu’au 28 octobre.

En raison de la COVID-19, la production a demandé aux comédiennes de venir tourner avec leurs propres enfants. Mahée Paiement et Caroline Lavigne se sont donc pointées sur le plateau en famille, hier, pour jouer des scènes de « soccer moms » sur un terrain de soccer de Beauport.

« Durant le confinement, on avait beaucoup de demandes d’auditions avec nos enfants », explique Caroline Lavigne, que le public a vue dans plusieurs séries jeunesse, dont Salmigondis.

« Dans un des sketchs, l’enfant a bu la gourde d’alcool de sa mère, donc il est un peu saoul. Il m’a demandé ce que ça voulait dire être saoul. Je lui ai montré à être mou, et il l’a très bien eu », a-t-elle raconté en riant.

« Eva a beaucoup d’énergie, a raconté Mahée Paiement, reconnaissante de vivre un tout premier tournage avec sa fille. On était debout à 4 h du matin. Il faut être discipliné quand on tourne, et elle était prête. Elle vit son premier tournage en temps de COVID. C’est très particulier. »

Pierre-Yves Roy-Desmarais s’ajoute

Un vent de renouveau souffle sur la distribution pour la 11e saison qui, outre Mahée Paiement et Caroline Lavigne, accueille dans ses rangs Pierre-Yves Roy-Desmarais et Tammy Verge. La série peut aussi compter sur le retour de ses vétérans Réal Bossé, Antoine Vézina, Cathleen Rouleau et Martin Drainville.

Pour les nouvelles comédiennes, intégrer une comédie muette a été un défi. « Martin est là depuis 11 ans, alors j’observe beaucoup ce qu’il fait sur le plateau », a confié Caroline Lavigne.

« C’est une autre façon de s’exprimer, c’est un beau défi, a ajouté Mahée Paiement. Il n’y a pas de textes, mais ça ne prend pas de moins bons acteurs. Il faut que tu sois très expressif. »

Le défi COVID-19

L’équipe avait eu le temps de mettre en boîte trois journées de tournage en mars, à Baie-Saint-Paul, avant que la pandémie force la production à faire une pause. Les tournages ont repris le 3 août dernier et se poursuivront jusqu’à la fin octobre dans divers endroits de la capitale comme le Château Frontenac, l’île d’Orléans, le Vieux-Québec et l’Université Laval.

Des univers de soccer, de football, de vestiaires et de commandes à l’auto ont été imaginés par les auteurs pour cette nouvelle saison. « La saison était écrite au complet, et les mesures de déconfinement n’ont pas été claires avant la mi-juin. À ce moment-là, il y a eu une course contre la montre : il y a 20 univers qui ont été réécrits pour la distanciation », a souligné un des producteurs, Lenny Jo Goudreau.

▶La 10e saison de LOL :-) sera diffusée à l’hiver 2021 à TVA. La 11e saison sera diffusée ultérieurement.