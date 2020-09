Maudits soient les réseaux sociaux!

J’en suis moi-même rendue à me censurer. Devant des gens que je ne connais pas, je tais le fait que je ne suis pas présente sur toutes les plateformes de défoulement, de confusion, de mensonges et d’obscénités.

Et me voilà ici en train de faire mon « coming out », ma « sortie du placard » pour parler français, notre langue si malmenée sur Facebook, entre autres.

À ce jour, je restais coite devant les conversations, ou plus exactement devant les bavardages des uns et des autres sur le délire du moment de tous ceux qui vivent accrochés à leur téléphone qu’ils croient intelligent.

Je me tiens loin de ces égouts à ciel ouvert, de ces pièges à cons. J’attends que leurs préoccupations se retrouvent dans les médias traditionnels, qui ont tendance à filtrer ces mêmes réseaux en fonction des codes d’éthique qu’ils imposent encore. Mais pour combien de temps ?

Les réseaux « asociaux » en temps de pandémie contribuent à nous faire perdre la raison. Rien, ou presque rien ne nous est épargné.

Ignorance

Les ignorants volontaires croient que les réseaux leur ouvrent les portes du savoir sans qu’ils soient obligés de passer par toutes les étapes nécessaires qui mènent à des diplômes en bonne et due forme. Ils se croient médecins, épidémiologistes, économistes, historiens, philosophes, car les mouvements conspirationnistes, obnubilés par leurs propres théories fumeuses, trouvent réponse à toutes les questions dans le monde clos qu’ils ont investi.

Il y a même des scientifiques, perturbés psychologiquement par ailleurs, qui cautionnent les thèses les plus échevelées sur les microbes, la contagion, les vaccins, et qui ne rêvent que de pouvoir et de reconnaissance. Certains accèdent au statut de gourou et s’enivrent de l’idolâtrie dont on les entoure.

Les réseaux « asociaux » sont parvenus aussi à se transformer en tribunaux populaires, lesquels accusent, condamnent et détruisent des innocents, impuissants à affronter les barbares que sont devenus des gens qu’on croyait simples, paisibles, discrets jusqu’à ce qu’ils plongent dans la dépendance technologique.

Charabia

Les réseaux asociaux sont de plus des instruments de torture morale et sociale. Transformés en personnages orwelliens, ils exercent sur leurs fidèles une influence morbide. À cause de la force de leur diffusion planétaire, ils parviennent à arracher leurs victimes dépendantes à leur humanité propre. Ils les transforment en robots aveugles qui n’arrêtent pas de débiter à l’unisson un charabia sans la moindre connotation affective.

Les réseaux asociaux sont des haut-parleurs qui diffusent la haine, l’envie, la vengeance et le mensonge. Les plus pervers s’attachent à propager des demi-vérités, des sophismes, à emprisonner ceux qui ont besoin de certitude, aussi perturbant que cela puisse paraître.

Maudits soient les réseaux asociaux qui sont en train de surfer sur la désorganisation de nos démocraties en pleine pandémie.

L’être humain est aujourd’hui une cible facile pour les pollueurs d’esprit, les censeurs de la liberté, les illuminés religieux et ceux qui rêvent d’apocalypse. Les réseaux asociaux s’efforcent par tous les moyens de nous faire oublier que nous avons déjà été heureux.