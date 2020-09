Nouvelle saison de chasse du chevreuil pour la relève

Depuis le temps qu’elle était attendue, la fin de semaine spéciale de chasse pour la relève aura finalement lieu à la fin du mois d’octobre.

Ainsi, le 31 octobre et le 1er novembre, dans toutes les zones du Québec à l’exception d’Anticosti, il sera possible aux apprentis chasseurs de découvrir la chasse au chevreuil en compagnie de chasseurs expérimentés. Depuis de nombreuses années, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) demandait à avoir ce type de fin de semaine de chasse, au même titre qu’il y avait le Fête de la pêche. Les autorités du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont profité de la mise en place du nouveau Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027 pour lancer cette initiative.

« La fin de semaine de la relève est une nouveauté fort attendue. Je suis fier de lancer cette activité qui soutiendra la relève et la pratique de la chasse du cerf de Virginie, souligne le ministre Pierre Dufour. Notre souhait est de rendre accessible la chasse au profit des générations futures. »

LES CONDITIONS

Comme tout bon programme du genre, il y a des conditions d’admissibilité.

Dans un premier temps, vous devez vous inscrire d’ici le 20 septembre sur le site internet du MFFP (www.mffp.gouv.qc.ca) en allant sur la page web de Relève à la chasse. Vous pouvez aussi le faire en téléphonant au 1 877 627-6286.

Les autres conditions sont :

Obtenir un certificat éducatif afin d’être autorisé à chasser le cerf de Virginie ou le chevreuil pendant cette fin de semaine. Ce certificat spécial est sans frais.

Vous devez être âgé de 12 à 17 ans et détenir un certificat de chasseur approprié, selon l’arme utilisée. Les détenteurs d’un permis d’initiation à la chasse et les nouveaux chasseurs certifiés en 2019 peuvent aussi profiter de cette occasion.

Au moment de la chasse, vous devez posséder un permis de chasse au chevreuil valide associé à la zone de chasse où se pratiquera l’activité.

Pour les accompagnateurs, ils n’ont pas besoin de s’inscrire pour participer à la fin de semaine. Toutes les règles en vigueur demeurent les mêmes, à l’exception du fait que l’accompagnateur adulte n’a pas le droit de chasse et qu’il ne peut avoir d’arme en sa possession. Les accompagnateurs doivent aussi respecter l’âge requis, être titulaires d’un certificat valide et approprié pour l’arme utilisée par le participant, et respecter le nombre maximal de personnes qu’il est possible d’accompagner.