Ottawa bannit une entreprise montréalaise

OTTAWA | Une compagnie montréalaise de ventilation a été bannie des contrats fédéraux pour les 10 prochaines années pour avoir participé à un cartel afin d’accaparer d’importants contrats dans la métropole québécoise il y a 15 ans.

L’entreprise Industries Garanties Limitée, située à Mont-Royal, sur l’île de Montréal, a été déclarée « inadmissible » à l’attribution de contrats ou à quelconque accord immobilier avec le gouvernement fédéral jusqu’en 2030.

Cette sanction, d’abord rapportée par le quotidien National Post, a rarement été imposée par le gouvernement fédéral, qui n’a livré le même carton rouge qu’à trois autres compagnies au cours des cinq dernières années.

Le Bureau de la concurrence du Canada a commencé à s’intéresser à la firme Industries Garanties Limitée en 2005.

Après cinq ans d’enquête, il l’a accusée en 2010 d’avoir truqué des soumissions avec d’autres entreprises de construction.

« Le truquage des offres est une infraction criminelle grave qui nuit à tous les Canadiens », dénonce le bureau.

8 millions $

Le cartel de la ventilation a gonflé les prix et écarté les concurrents pour accaparer 8 millions $ en contrats de ventilation et de climatisation.

Les contrats concernaient des immeubles d’habitation construits en 2004 et 2005 : le Faubourg Saint-Laurent phase II, la Tour Saint-Antoine et le Roc Fleuri.

Au total, huit entreprises et cinq individus ont été accusés dans cette affaire. Quatre firmes et deux de leurs employés ont plaidé coupables. Les compagnies ont été condamnées à des amendes totalisant plus d’un million de dollars.

Si Industries Garanties Limitée est la seule firme du groupe a être bannie des contrats fédéraux, c’est que les sociétés sanctionnées par la justice ne sont pas inscrites automatiquement sur la liste noire fédérale.

Elles le deviennent uniquement si elles sollicitent un contrat public après avoir été condamnées.

Le gouvernement canadien fait alors une vérification et exclut la firme s’il trouve une irrégularité et que le soumissionnaire est incapable de montrer patte blanche.

Une firme de Marieville aussi

En plus des Industries Garanties Limitée, la courte liste noire fédérale compte une autre compagnie québécoise : les Entreprises Chatel, de Marieville, en Montérégie.

La firme qui œuvre dans le secteur des toitures a été bannie en 2015 et le sera jusqu’en 2025 pour une affaire d’évasion fiscale.