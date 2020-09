Qui doit gérer la bourse dans un couple?

Ma mère qui vous lit régulièrement m’a dit que vous aviez déjà traité du sujet qui me préoccupe. Comme je ne me fie pas à ce qu’elle dit, vu son radicalisme qui refuse de transiger quand on touche à ses convictions, et que je ne vous lis qu’à l’occasion, je vous pose une question à l’origine de nombreuses discussions avec mon conjoint : comment et qui doit gérer le portefeuille d’un couple en 2020 ?

Pour que vous compreniez la dynamique de mon couple, disons que mon conjoint est du type fourmi qui ne supporte pas le moindre écart sur le budget qu’on s’est fixé en emménageant ensemble il y a un an. En garçon hyper sérieux, il exige qu’on soit rigoureux avec notre argent pour être capable un jour de fonder notre famille.

Je suis d’accord, mais comme je suis jeune, je n’envisageais pas d’avoir à me restreindre aussi vite sur mes dépenses personnelles sans avoir pris le temps de profiter un peu des bienfaits de la vie. Ce qui crée des remous entre nous. Et comme ma mère m’a toujours trouvée trop dépensière, elle abonde dans le sens de mon chum, et ça crée des disputes que je n’aime pas.

Que quelqu’un pète un budget, c’est quand même pas si grave que ça ? Mais je pense que ma mère qui m’identifie à mon père qui a toujours dépensé plus qu’il ne gagnait, ça lui donne des boutons. Comme elle s’est retrouvée à sa mort avec un paquet de dettes qu’elle n’avait pas prévues, ça la rend anxieuse. Comme moi je ne veux pas me faire envahir par son anxiété, qu’elle transmet à mon chum, ça crée un environnement toxique dans le couple. Comment me sortir de ça ?

Une fille relaxe

Vous êtes vraiment relaxe ou vous jouez à l’être ? Je connais bien des gens qui sous prétexte de se faire plaisir pour relaxer, se retrouvent dans des situations financières intenables par la suite et s’en mordent les doigts.

Un point important, votre mère n’a pas à se mêler de vos affaires de couple, et vous ne devriez pas la tenir au courant de ce qui s’y passe pour éviter qu’elle s’y intéresse de trop près. Cela s’appelle devenir adulte. Et vous auriez justement intérêt à le devenir en ce qui a trait à l’administration de vos finances.

En même temps, il va falloir analyser sérieusement ce que vous souhaitez pour l’avenir, autant pour vous, que pour votre couple. Quand un conjoint est aussi diamétralement opposé à nos valeurs que l’est le vôtre, demandez-vous pourquoi vous êtes avec lui, et ce que vous êtes disposée à faire pour trouver un terrain d’entente ?

En dehors des désirs de votre mère, puisque vous vivez avec lui, prenez le temps de mettre cartes sur table ensemble et de planifier ce qui doit être partagé en couple, et ce qui relève de votre libre arbitre individuel. Si vous ne faites pas cet exercice au début, vous allez vous en mordre les pouces dans pas longtemps.