Une année riche en nouveautés à TVA

Malgré la crise pandémique qui secoue le monde et affecte par ricochet le milieu de la télévision, TVA fait flèche de tout bois et propose à ses téléspectateurs une programmation vivante et prometteuse, constituée de 11 nouveautés – dont neuf productions originales, incluant un «talk-show» quotidien – pour la saison 2020-2021.

Le traditionnel lancement d’automne de la chaîne avait lieu mardi matin, en formule virtuelle, et Nathalie Fabien, directrice principale des chaînes et de la programmation de Groupe TVA, avait des nouvelles reluisantes à annoncer malgré le contexte hasardeux.

On a ainsi appris que TVA a connu la plus importante augmentation de parts de marché de toutes les chaînes conventionnelles, dans tous les groupes d’âge, l’hiver dernier. TVA se targue de rejoindre une large proportion de jeunes de 18-34 ans (qui composent 26 % de son auditoire). Qui plus est, 90% de l’écoute de la chaîne se fait en direct, autre source de fierté pour celle-ci.

Évidemment, l’antenne et ses créateurs ont dû s’adapter aux aléas de la COVID-19 en interrompant ou en reportant certains tournages dans les derniers mois, dont ceux des fictions, mais les équipes ont su se réinventer rapidement.

«On a pu compter sur l’agilité et la créativité des équipes de Québecor Contenu (...) Je tiens à saluer tous les artistes et artisans qui se sont vraiment donnés corps et âme, avec la situation difficile dans laquelle on est et toutes les mesures sanitaires à respecter, pour créer des émissions qui permettront à TVA de continuer d’être aussi près des gens, de les divertir et de les accompagner», a souligné Nathalie Fabien, mardi.

Dimanches forts

Les fidèles de «La Voix» retrouveront leur rendez-vous du dimanche le 13 septembre, à 19 h. Une émission récapitulant les moments forts du début de la huitième saison, présentée l’hiver dernier avant l’interruption des enregistrements, nous rafraîchira d’abord la mémoire.

Puis, le 20 septembre, à 19 h, place aux Chants de bataille (filmés avant le confinement), puis aux quatre Directs. Lara Fabian, Michel Rivard, Ariane Moffatt et Luc DeLarochellière figureront parmi les invités des soirées de finales, et Ginette Reno agira comme supercoach auprès des candidats. Forte de ses plus de deux millions de téléspectateurs, «La Voix» a augmenté ses cotes d’écoute en début d’hiver 2020.

Une fois le ou la gagnant(e) de «La Voix» couronné(e), à compter du 25 octobre, les dimanches de TVA appartiendront à «Bijoux de famille», qu’animera également Charles Lafortune. Mélange de «stand up» comique et de discussions, le concept donnera la chance à des personnalités de tous horizons (Dominic Paquet, Marie-Claude Barrette, Gino Chouinard, Sam Breton, Dave Morissette, Léane Labrèche-Dor, Christian Bégin) d’étaler leurs talents d’humoristes dans des numéros au micro. On rigolera du thème de la famille sous tous ses angles, et Charles Lafortune se mouillera lui aussi chaque semaine avec un monologue de son cru.

C’est aussi le 25 octobre qu’on découvrira pour la première fois les aptitudes d’animateur de Marc Dupré à «En studio», adaptation québécoise de «The Recording Studio». Des gens du public iront y enregistrer des chansons dans un environnement professionnel, avec des réalisateurs et techniciens chevronnés, pour en faire cadeau à des personnes chères à leur cœur. Par exemple, une future maman enceinte de huit mois a déjà interprété une pièce des Sœurs Boulay destinée à son enfant à naître.

En février 2021, on sera nombreux à avoir les yeux rivés sur le grand retour de «Star Académie». Toujours pas d’animateur ou d’animatrice dévoilé(e) pour l’instant, mais le producteur Jean-Philippe Dion assure que les principaux repères de la téléréalité seront toujours en place : le grand plateau du dimanche, la quotidienne, l’autobus aux couleurs de l’émission, etc. Les auditions de recrutement de participants – il y en aura 15 plutôt que 14 comme dans le passé – débuteront le 25 septembre.

DiCaire, Janvier, Funk, Huard et «Caméra café»

Du côté des nouveautés à surveiller, notons «Première ligne : chaque seconde compte», déjà diffusée à MOI ET CIE, nous emmènera dans l’univers des répartiteurs du 911.

On attend avec beaucoup d’impatience le «talk-show» de Patrick Huard, «La Tour», qui sera logé dans la case de 19 h 30, du lundi au jeudi. Dans un grand loft évoquant son propre appartement, l’animateur et comédien piquera des jasettes décontractées avec des invités de tous les milieux en se moulant aux grands sujets d’actualité.

À la barre d’«À tour de rôles», Marie-Ève Janvier survolera les carrières impressionnantes d’acteurs et d’actrices d’ici. Confidences, extraits d’archives et invités-surprises seront au programme. Chaque semaine, deux comédien(ne)s ayant partagé l’affiche dans un film ou une série seront à l’honneur, et on partira de ces retrouvailles pour faire jaillir les souvenirs. Anne Dorval et Guy Nadon, Karine Vanasse et Pierre Lebeau, Guylaine Tremblay et Marc Messier, et Denis Bouchard et Anne-Élisabeth Bossé

Les amateurs de grandes séries plongeront avec bonheur dans «Mon fils» (six épisodes) et «La faille» (huit épisodes), deux excellentes productions d’abord dévoilées sur Club illico en début d’année. La comédie «Rue King», elle, aboutira en ondes le 16 septembre, à 21 h.

De nouveaux épisodes de «Un zoo pas comme les autres», «Refuge animal» et «L’Échappée» (de retour le 26 octobre) sont aussi prévus à l’horaire, tout comme les piliers «Salut Bonjour», «Deux filles le matin», «J.E» et autres grands titres en information.

Sinon, on confirme la renaissance de «Caméra Café» avec René Richard Cyr et Mathieu Handfield à la réalisation pour l’hiver 2021, ainsi que les tournages prochains de la suite des «Beaux malaises» de Martin Matte et d’«Alertes», dérivée d’«Alerte Amber».

Toujours après Noël, dans «Sauvetage animal», des professionnels risqueront leur vie pour sauver celles d’animaux en péril. Pier-Luc Funk sera à la barre de «Sans rancune», où on se moquera gentiment de divers groupes de la société. Coiffeuses, adeptes du country, pompiers, gars de la construction : tout le monde y passera!

Une autre comédie à sketchs, portée par Véronic DiCaire et une troupe de jeunes comédiennes, mélangeant imitations, musique et parodies, devrait aussi nous faire rigoler en début d’année prochaine.