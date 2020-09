VANIER, Paul-Émile



À St-Rémi, le 6 août 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Paul-Émile Vanier, époux de feu Mme Lucille Dulude.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Réjeanne (Raymond Gervais), Robert (Joanne Brisson), Alain (Lise Lamarche) et Claudine, ses dix petits-enfants et douze arrière-petits-enfants, sa soeur Berthe-Alice, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu pour la famille et les proches le samedi 5 septembre 2020 à 14h en l'église St-Isidore.En raison des restrictions émises par la santé publique, le nombre de places à l'église est restreint, le port du couvre-visage et la distanciation sont obligatoires.Vous pouvez aussi adresser vos condoléances àLa famille tient à remercier du fond du coeur le personnel du Domaine St-Rémi et du CLSC Jardin-du-Québec pour leur dévouement et leur soutien constant.MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAIS, MERCIER