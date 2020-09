LEBRUN, Lise Simonne



C'est avec une grande tristesse que j'annonce le décès de ma femme, Lise Simonne Lebrun, le 23 août 2020, à l'âge de 75 ans, au Centre Jeanne-Crevier, Boucherville.Mon amour, tu es maintenant en paix et personne ne peut plus te blesser. Lise était une directrice diligente et dévouée du Service de garde de l'école George-Étienne-Cartier de Longueuil.Elle laisse dans le deuil, son mari aimant et dévoué, Walter Goral, ses enfants et beaux-enfants: Martin Mailhot, Sébastien Mailhot, Sophie Mailhot (André), Karin-Ann Goral, Laurie Goral et Valerie Goral, petits-enfants: Yannick et Gabriel Côté, Sarah Mailhot et Melina Mailhot (mère Debbie Harbec), Miko Mailhot, Isabelle Goral, Stéphanie Goral. Également dans le deuil sa chère amie et confidente de toujours, Brigitte Wiseman.La famille accueillera les parents proches pour les condoléances de 13h à 16h et les amis de 18h à 20h le lundi 7 septembre, à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une cérémonie suivra dès 20h au salon.