PELLAND-GOYET, Marie-Paule



Au CHSLD Parphilia Ferland à St-Charles-Borromée, le 26 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Paule Pelland, épouse de feu Viateur Goyet, demeurant à St-Thomas-de-Joliette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise Goyet (Robert Ducharme), Gisèle Goyet, André Goyet (Pauline St-Jean), Jocelyne Goyet (Gilles Chartier), Micheline Goyet (François Ashton) et Martin Goyet (Céline Poitras), ses dix petits-enfants, ses quinze arrière-petits-enfants, son frère, sa soeur, beaux-frères et belle-soeur ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis sur les lieux de l'entreprise familiale au 161 rg St-Charles à St-Thomas-de-Joliette, le samedi 5 septembre dès 12h30, une cérémonie suivra au même endroit au Sanctuaire de Marie-Paule à 14h. Mme Marie-Paule Pelland-Goyet sera inhumée au cimetière de St-Thomas-de-Joliette.Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place sur les lieux. Veuillez noter que le port du masque serait apprécié.Entreprise reconnue distinction membre de la Corporation des Thanatologues du Québec et Professionnalisme certifié BNQ 9700-699