YELLE, Bernadette



À St-Lambert, le 1er mai 2020, est décédée Mlle Bernadette Yelle, à l'âge de 93 ans. Elle était la fille de feu Joseph Yelle et feu Rose-Alma Bazinet.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Aline Vigeant (feu Paul-Aimé), ses neveux Réjean (Carole Gervais), Normand (Mireille Séguin), Jocelyn (Huguette Barcelou), ses nièces Lucie (Claude Briault) et Chantal (Mario Desmarais) ainsi que ses petites-nièces Noémie, Camille et Laurie.Les funérailles auront lieu le samedi 5 septembre, à 10h30 en l'église de St-Rémi.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Chaînon.