JANIN-TRUDEAU, Danièle



Le 30 juillet 2020, est décédée Danièle Janin-Trudeau chez elle à Bromont. Élégante, charismatique et forte, elle laisse dans le deuil son conjoint de plus de 35 ans Jean-Paul Gauthier qui s'est occupée d'elle avec dévotion jusqu'à la fin. Elle quitte aussi sa fille Nathalie (Bradley), son fils Jean-Paul (Sylvie) et ses petits-enfants Anabel (Rafael), Olivier, Mathieu, Gabrielle et Philippe ainsi que sa soeur Diane, son frère Michel et ses neveux et nièces. Malheureusement, elle n'aura pas connu son arrière-petite-fille Philomène qu'elle aurait adorée.Une cérémonie aura lieu en toute intimité le 21 septembre 2020.La famille tient à remercier sincèrement les docteurs et tout le personnel de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins à Cowansville pour leur attitude bienveillante et leurs soins attentionnés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital BMP:https://fondationbmp.ca/