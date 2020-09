CANTIN, Claude



À Laval, le 6 mai 2020, à l'âge de 87 ans est décédé M. Claude Cantin, époux de feu Mme Lucile Drouin, conjoint de Mme Thérèse Lauzon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Sylvie), Céline (Michel) et Lise, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, Thérèse et Mariette, son frère Pierre, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 septembre de 10h à 13h30 au :FABREVILLE - LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 12 septembre à 14h en l'église Saint-Léopold au 3827 boul. Sainte-Rose, Fabreville.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masques ou du couvre-visage obligatoire.