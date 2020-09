BIGRAS CROTEAU, Claire



1935 -2020À Saint-Eustache, le dimanche 30 août 2020 est décédée, à l'âge de 85 ans, Claire Croteau, épouse de feu André Bigras.Elle laisse dans le deuil ses fils, Marcel (Johanne), Pierre et Normand (Lucia), ses petits-enfants, Simon, Maxime, Claudie et Martin, ses soeurs et son frère qu'elle a tant aimés, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque Ouest à Lavalle vendredi 4 septembre de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 5 septembre de 10h à 11h30 à la chapelle du complexe, suivies de la mise en terre au cimetière Saint-Elzéar.