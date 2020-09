MARTEL, Roger



À Longueuil, le 27 août 2020, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Roger Martel, conjoint de Mme Jeanne Coderre, demeurant à Longueuil. Il était le fils de feu Welly Martel et de feu Jeannette Lemire.Outre sa conjointe Mme Jeanne Coderre, M. Martel laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : feu Yves (Monique Brouillard), feu Raymond, feu Fernand, feu Claude et Gisèle, ses beaux-frères et belles-soeurs : Pauline (Omer Tanguay), Madeleine, Jean (Monique Aubin), Louise (Michel Meunier) et Diane (Marcel Leclerc), ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.M. Martel repose au :L.O. PONTON/YVES HOULE85 RUE PRINCIPALESAINT-GUILLAUMETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289 www.yveshoule.comle vendredi 4 septembre de 19 h à 22 h, samedi 5 septembre de 9 h à 10 h30. Les funérailles auront lieu le samedi 5 septembre à 11h en l'église de Saint-Pie-de-Guire, inhumation au cimetière paroissial.Un merci très spécial au personnel du Centre Hospitalier Pierre Boucher de Longueuil, spécialement au docteure Isabelle Guimond et docteure Lucie Brault ainsi qu'à l'infirmière en oncologie Mme Dorice Simard Dubé pour les bons soins prodigués auprès de lui.