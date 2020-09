ASSELIN, Michel



De St-Amable, le 29 août 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé subitement M. Michel Asselin.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Judy, Renée, Denise, Ronald, Charles et Jasmine, ses neveux et nièces : Jonathan, Guillaume, Xavier, Zak, Ken et Jessica, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :ST-EUSTACHEle dimanche 6 septembre dès 13h00.Une liturgie aura lieu cette même journée à 15h30 en la chapelle du complexe.