DÉSAUTELS, Lorraine



À Terrebonne, le 24 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lorraine Désautels, épouse de feu M. André Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre Desjardins (Guylaine) et Diane Desjardins (Claude), ses petits-enfants Éric, Yann, Stéfanie, Benoit et Joliane, ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles Désautels (Berthe), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h au850, MONTÉE MASSONMASCOUCHEUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe funéraire.Le port du masque est obligatoire au salon.