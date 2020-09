TREMBLAY, Normand



À Laval, le 29 août 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Normand Tremblay, époux de feu Henriette Gaudreault.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Denise, Fabien (Lucie) et Martine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.Selon les volontés du défunt, la cérémonie se déroulera en toute intimité avec ses enfants et petits-enfants.