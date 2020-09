VACHET, Gilles "Sad Pup"



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre cher. Sa compagnie va manquer aux gens qui l'appréciaient.laisse dans le deuil ses parents bien-aimés René Vachet et Germaine Ouellet, sa soeur Mélissa (Mireille) et son beau-frère Serge, également sa grande famille, nombreux amis(es) etqui ont oeuvré avec lui dans le passé.Connu sous le sobriquet de, Gilles a connu une longue carrière de 37 ans à la. Sa polyvalence lui a permis de suivre une grande variété de sports professionnels et amateurs.En plus d'être affecté occasionnellement aux matchs du Canadien et des Expos, il a suivi sur une base régulière les activités du hockey et du baseball mineur,, les Québécois de Montréal de la Ligue nationale de, les Canadiens de Sherbrooke de la Ligue américaine et les Régates de Valleyfield.La famille recevra parents et amis le dimanche 27 septembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h, au complexe:Les funérailles seront célébrées le 28 septembre à 14h en l'église Saint-Martin située au 4080, boul. Saint-Martin ouest, à Laval.