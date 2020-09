RACICOT, Rolande



À Montréal, le vendredi 13 mars 2020 est décédée, à l'âge de 99 ans, Rolande Racicot.Elle laisse dans le deuil son frère André ainsi que ses cousins et cousines, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mardi 8 septembre 2020 à compter de 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.