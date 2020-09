Ménard, Claude



De Varennes, le 31 août 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Ménard, époux de Mme Mireille Cadieux Ménard. Il est le fils de feu Lucienne Vennes et de feu Gérard Ménard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Yvon, feu Raymonde, Micheline, Gilles et autres parents et amis.Soulignons sa brillante carrière d'enseignement des sciences à l'école Georges Vanier de Montréal à ses débuts et à l'école Joseph Charbonneau de Montréal ayant été honoré par le gouvernement du Canada en lui remettant la médaille de reconnaissance pour le travail accompli auprès des enfants handicapés des 22 dernières années avant la retraite tant méritée.Reconnaissons les efforts d'organisation du Conventum 60 du Collège Ste-Marie de Montréal qui lui était si cher.La famille recevra vos condoléances le jeudi 3 septembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, et le vendredi 4 septembre de 9 h 30 à 10 h 30 au:cfpierretetreault@videotron.ca / Tél.: (450) 652-9131 / Téléc.: (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le vendredi 4 septembre à 11 h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au Cimetière de St-Pie-de-Bagot pour l'inhumation à 13 h.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19. Le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Ste-Anne de Varennes.