MARTEL (LABONTÉ), Lucille



À Laval, le 26 août 2020, à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Lucille Labonté épouse de feu Raoul Martel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Claire), Alain (Danielle) et Marc (Sylvie), ses petits-enfants Marie-Claude, Karine, Frédéric, Véronique, Kim, Audrey et Ariane, ses arrière-petits-enfants Raphaëlle, Thomas, Émile et Alexis, ses soeurs Emilienne et Jeannine, sa belle-soeur Marie-Paule, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice arrière du complexe funérairele dimanche 6 septembre de 14h à 17h et 19h à 21h et lundi dès 9h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée le lundi 7 septembre à 11h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.