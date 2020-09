Chasser en sécurité cet automne

Photo courtoisie, Karl Tremblay J’ai eu la chance de séjourner dans un des chalets Horizon de la Sépaq qui sont nouvellement installés dans la réserve du Saint-Maurice. Plus grand, avec une fenestration très importante et un plafond cathédrale, ce chalet vous permet de véritablement vivre une expérience de vie en forêt. Les chambres sont plus vastes et chauffées. On a aussi pensé à construire un vestibule chauffé, où vous pourrez faire sécher vos vêtements. Ce type de chalet va faire son apparition dans d’autres réserves, dont Laurentides et Ashuapmushuan.