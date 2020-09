COVID: 3 personnes sur 4 prêtes à se faire vacciner à l’échelle mondiale

Trois personnes sur quatre seraient prêtes à recevoir un vaccin contre la COVID-19 lorsque celui-ci sera mis au point selon un sondage international mené par le Forum Économique Mondial. Seule ombre au tableau, le quart réfractaire serait suffisant pour compromettre l’effet collectif du vaccin.

• À lire aussi: COVID-19: la Capitale-Nationale est maintenant l’épicentre de la pandémie au Québec

• À lire aussi: COVID-19: le bilan s'alourdit de 132 cas et de deux décès au Québec

Ce récent coup de sonde mené auprès de 19 519 adultes de 27 pays différents dresse un portrait intéressant de l’ouverture à un éventuel vaccin. Un total de 74% des répondants se disent prêts à se faire vacciner contre le virus, soit 37% affirmant être fortement d’accord et 37% étant quelque peu d’accord.

Ce manque de fermeté dans la réponse positive de la moitié des répondants ouverts au vaccin inquiète toutefois le Forum Économique Mondial (FEM). Additionnés aux 26% de gens contre un vaccin, ces chiffres remettent en doute la portée d’un vaccin.

«Le manque de confiance de 26 % dans le vaccin est suffisamment important pour compromettre l'efficacité du déploiement d'un vaccin contre la COVID-19», croit Arnaud Bernaert, responsable des initiatives Santé au FEM.

D’où l’importance du travail de vulgarisation scientifique et celle d’un vaccin disponible rapidement et à grande échelle. «Il est essentiel que les gouvernements et le secteur privé s'unissent pour renforcer la confiance et s'assurer que la capacité de production réponde à l'offre mondiale d'un programme de vaccination COVID-19. Cela nécessitera une coopération entre les chercheurs et les fabricants [...]», ajoute M. Bernaert.

Peu optimistes pour 2020

Les pays où l’intention de se faire vacciner est les plus forte sont la Chine (97%), le Brésil (88%) et l’Australie (88%). À cet égard, le Canada se situe en milieu de peloton avec un total de 76% des répondants qui affirment être prêts à recevoir le vaccin.

À l’inverse, les répondants de la France (59%), de la Hongrie (56%), de la Pologne (56%) et de la Russie (54%) sont les plus réticents à se faire vacciner.

Le FEM a également questionné la population sur son taux d’optimisme quant à la livraison d’un vaccin efficace. Les Chinois, actuellement en avance dans la course au remède sont les plus confiants avec 88% des répondants qui croient qu’un vaccin sera disponible en 2020. La moyenne mondiale à cette réponse chute à 41%, les Canadiens étant largement sous la moyenne, plutôt pessimistes avec seulement 26% des répondants croyant à un vaccin d’ici la fin de l’année.

Crainte des effets secondaires

Quant aux raisons qui pousseraient certains individus à refuser le vaccin, le sondage du Forum Économique Mondial nous apprend que la principale motivation serait la peur des effets secondaires.

Plus de la moitié des 26% de répondants réfractaires au vaccin indique que cette crainte explique leur décision. Près de 30% affirment croire que le vaccin ne sera de toute façon pas efficace et 19% souligne ne pas être suffisamment à risque de subir des complications du virus pour justifier de se faire vacciner.

Sondage mené par le Forum Économique Mondial

19 519 répondants dans 27 pays

Intérêt à recevoir un vaccin lorsqu’il sera disponible

Tout à fait d’accord : 37%

Plutôt d’accord : 37%

Plutôt en désaccord : 15%

Fortement en désaccord : 12%

Raisons de refuser un vaccin