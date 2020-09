BRODEUR, Pauline (née Sénécal)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Pauline Senécal, épouse de feu Maurice Brodeur, à l'âge de 97 ans.Elle était la fille de feu Georgette Perrin et de feu Paul Senécal.Elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Danielle) et David (Hélène), ses petits-enfants Emma, Louis, Julien, Françoise et Raphaël, ses soeurs Lorenza et Georgine (Robert), son frère Jean-Guy, sa belle-soeur Jeanne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Un merci spécial à Lorraine Ouimet pour son accompagnement au quotidien depuis plusieurs années.La famille recevra les condoléances à:933 BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5le samedi 12 septembre 2020 à partir de 10h. Les funérailles auront lieu à 13h, à l'église de St-Mathias, 280 chemin des Patriotes, St-Mathias-sur-Richelieu, Qc, J3L 6A3, suivi de l'inhumation le même jour à 14h30 au cimetière St-Joseph de Chambly.Des mesures sanitaires seront prises mais si, pour des raisons personnelles, vous préférez ne pas être présent, vous pourrez à la place laisser un message de sympathie sur le site de la Maison Darche.obituaries/chambly-qc/pauline-senecal-brodeur-9035874Un don à sa mémoire peut être fait à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.