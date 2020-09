ALLARD, Mario



Le 30 août 2020, à l'âge de 61 ans, à sa résidence de St-Mathieu du Parc, est décédé subitement M. Mario Allard, fleuriste de Montréal. (Boutique Florale Marie-Ève)Il laisse dans le deuil son épouse, France Mathe, ses enfants Marie-Ève (Alexis) et Dominic (Noémie) ainsi que ses petits-enfants Nathan et Maeva.Il manquera aussi à ses soeurs Sylvie (Benoit), Karole et son beau-frère Richard Mathe et à de nombreux neveux et nièces.Un dernier hommage lui sera rendu, dimanche le 6 septembre au complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700 rue Beaubien Est.Les visites auront lieu de 13h00 à 17h00, suivi d'une cérémonie à 17h00 en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.