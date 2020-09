DUFORT, Pierre



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère Pierre survenu le 10 août 2020 à Saint-Lambert.Nous le savions malade depuis quelques années, nous l'avons soutenu dans des moments difficiles et suite à un récent séjour à l'hôpital nous espérions pour lui un retour à la santé et à une vie normale. Malheureusement la maladie en a décidé autrement quelques jours seulement après son congé de l'hôpital.Son départ laisse un vide difficile à combler.Il laisse dans le deuil son frère Guy (feu Jacqueline Coutu), sa soeur Lise (feu Claude Gagnon), son frère Robert (Andrée Béland), ses cousins et cousines des familles Champagne et Brassard, ses neveux et nièces ainsi que ses collègues et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 septembre 2020 de 14h à 16h à la résidence funéraire307, RIVERSIDESAINT-LAMBERTUne cérémonie en la chapelle de la résidence suivra les visites.Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.