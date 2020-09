Des économies de 647 millions $ pour les assureurs au Québec

En raison d’une chute de 55 % du nombre de réclamations en lien avec des accidents de la route, les assureurs automobiles auraient économisé 647 millions de dollars au Québec entre les mois de mars et juin.

C’est ce que révèle une étude menée par l’entreprise Hellosafe.ca, qui compare les prix de différentes compagnies d’assurance au Canada.

À travers le pays, les assureurs canadiens auraient réalisé des économies de près de 2,78 milliards $ au cours des derniers mois. Le nombre d’accidents aurait diminué de 54,9 %, notamment en raison du télétravail.

Par les années passées, la facture pour les mois de mars à juin en lien avec des accidents de la route tournait aux alentours de 5,06 milliards $.

D’ailleurs, plusieurs compagnies d’assurance ont offert des rabais à leurs clients depuis le début de la COVID-19, concédant avoir enregistré une baisse du nombre de réclamations.

Moins de décès

Le nombre de décès par accident aurait également diminué de 35,6 % au Canada.

Photo courtoisie Antoine Fruchard

Expert en assurance

Le Mouvement Desjardins estime avoir remis 150 millions $ à ses détenteurs d’une prime d’assurance auto. La Capitale Assurance et iA Groupe financier sont parmi les entreprises qui ont aussi offert une remise à leur clientèle.

Récemment, selon Hellosafe.ca, le Bureau d’assurance du Canada a indiqué dans un document que les compagnies avaient retourné approximativement en moyenne 280 $ par conducteur.

Actuellement, environ 775 millions de dollars auraient été remboursés aux consommateurs.

Ce qui signifie que les assureurs auraient empoché directement 2 milliards $, avance la direction de la plateforme de comparaison de prix.

L’Ontario première

Selon l’étude fournie par Hellosafe.ca, c’est du côté de l’Ontario que les assureurs ont économisé le plus de sous, soit environ 1,08 milliard $. Le Québec arrive en deuxième position, et des 647 millions $ économisés 384 millions $ proviendraient seulement de la région métropolitaine de Montréal.

« Alors que l’épidémie de COVID-19 semble s’installer dans le temps, il sera intéressant d’observer l’attitude des compagnies d’assurance aux mois de septembre et d’octobre. La concurrence sur le marché devrait en tout cas augmenter et se traduire par de légères baisses au niveau des primes », analyse Antoine Fruchard, expert en assurance et directeur en chef chez Hellosafe.ca.

La situation au Québec

Baisse des accidents : 55 %

Économies réalisées par les assureurs

canadiens pendant la pandémie : 647 299 845 $

Prime d’assurance automobile annuelle moyenne : 717 $

Source : hellosafe.ca