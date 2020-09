Des pompiers forestiers du Québec «prêtés» à la Californie

Une soixantaine de pompiers forestiers du Québec se sont envolés tôt mercredi matin pour le nord de la Californie où ils sont attendus pour prêter main-forte à leurs confrères américains.

Même si le prêt d’avions-citernes CL-415 est monnaie courante avec la Californie depuis plus de 25 ans, c’est la première fois que des pompiers terrestres que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) déploie un contingent de cette envergure pour combattre au sol.

«C’est la première fois qu’on part dans le cadre de l’entente entre le Canada et les États-Unis. La dernière fois, c’était dans le cadre d’une entente régionale avec l’Idaho. Le Centre interservices des feux de fôret du Canada a sondé chacune des provinces pour voir leurs capacités à envoyer du monde et au final, seul le Québec était capable de répondre à la demande actuelle. Les pompiers étaient assez enthousiastes. Bien sûr, le contexte de la Covid a amené des réflexions, mais on a fait les vérifications nécessaires pour assurer la sécurité de nos gens», a affirmé Frédéric André, représentant d’agence et chef de base à Roberval pour la SOPFEU quelques minutes avant l’embarquement des troupes à l’aéroport de Québec.

Les équipes, qui prennent part à cette mission, seront déployées dans la forêt nationale de Plumas qui fait face à une saison de feux de forêt particulièrement difficile, ajoute Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU.

Ces pompiers proviennent de différentes régions du Québec. Jonathan Toussignant de La Tuque est un habitué des échanges hors-province. Toutefois, il était plutôt fébrile à quelques minutes du départ face à cette première expérience en Californie.

«On est envoyé en renfort pour appuyer leurs équipes là-bas. On travaille au sol. Plusieurs méthodes de suppression seront utilisées. Je m’attends à ce qu’on travaille à faire des coupe-feux avec de la machinerie lourde parce qu’il y a un manque d’eau. Ici, au Québec, on est chanceux, on a des lacs et des rivières. On peut prioriser l’arrosage terrestre tandis qu’à d’autres endroits au Canada ou ailleurs dans le monde, ils n’ont pas accès à l’eau aussi facilement que nous», a-t-il partagé.

Alexandre Monette de Chibougamau était tout aussi impatient de partir, lui qui compte une dizaine de missions à l’extérieur du Québec dont une en Australie au début de l’année.

«Le défi, c’est souvent la topographie et le type de peuplement qui varient. On s’attend de marcher en terrain escarpé», a-t-il dit.

Actuellement, deux avions-citernes de type CL-415 ainsi que leur équipage ont quitté le Québec, le 29 août, à destination de la Californie pour une mission de 90 jours. Ce prêt de ressources fait suite à une entente contractuelle liant le gouvernement du Québec et le comté de Los Angeles depuis plus de 25 ans.