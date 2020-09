MONETTE, Georges



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Georges Monette, le 30 août 2020, qui nous a quittés paisiblement, à l'âge de 82 ans, à Boucherville. Il laisse dans le deuil son épouse Francine Mailloux Monette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Robert, Éric (Sophie) et Marie-Christine (Philippe) ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Lise (Robert) et Madeleine (Claude). De plus, il manquera également à ses neveux et nièces, belles-soeurs, amis et collègues.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 septembre de 13h à 15h30 au complexe funéraireÉtant donné la situation actuelle, pour les personnes qui ne pourront se présenter au salon, nous vous invitons à visiter le site de Yves Légaré, afin de transmettre vos condoléances.Un grand merci aux médecins et infirmières de la gastroentérologie de l'hôpital Notre-Dame, ainsi qu'aux personnel extraordinaire de la maison de soins palliatifs la Source Bleue.Au lieu de fleurs, un don à la maison de soins palliatifs la Source Bleue de Boucherville, serait grandement apprécié.