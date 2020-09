Entre vandalisme et sagesse

L’histoire est sinueuse et son interprétation encore plus !

Le nationaliste François Legault s’insurge contre le vandalisme fait à la statue de John A. Macdonald et il veut impétueusement qu’elle soit restaurée et réinstallée.

La mairesse Valérie Plante aux inclinaisons fédéralistes déplore le vandalisme et souhaite sagement qu’une réflexion s’amorce sur l’avenir de ce monument.

La réaction de Justin Trudeau est dans la même veine que madame Plante.

Drôle d’histoire à la lumière de leur allégeance respective !

Les écarts légitimes

De nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours contre le vandalisme fait à la statue, contre la violence révolutionnaire illustrée dans le film de Félix Rose ou contre le radicalisme d’une certaine gauche dans les cercles universitaires.

Pourtant, John A. Macdonald s’est avéré un personnage plutôt horripilant, le FLQ un révélateur de l’exploitation des Canadiens français et les pouvoirs d’extrême-droite prennent de plus en plus de place en Occident.

La surdité de l’État pousse souvent à des gestes extrêmes qui ne reflètent pas toujours une violence gratuite.

La réflexion sur la présence de certains monuments dans l’espace public aurait-elle lieu sans ces quelques déboulonnements exécutés par des radicaux au cours des dernières décennies ?

L’État de droit

Les outragés devant les excès populaires ont tôt fait de clamer que la violence ou le vandalisme n’est pas la façon appropriée de régler les différends dans un État de droit et en démocratie.

Dans la mesure où les droits sont équilibrés entre les diverses composantes de la société et que les institutions démocratiques le reflètent, ils ont raison de croire à la paix sociale.

Malheureusement, dans un monde où les politiciens versent dans le clientélisme électoral et que les gouvernements sont élus par une minorité de la population, les risques de désordre sont plus grands.

Espérons que la sagesse de madame Plante contaminera monsieur Legault !